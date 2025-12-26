FBiH uskoro dobiva zakon koji će odrediti više plate?

Nakon usvajanja i primjene novog zakonskog rješenja o fiskalizaciji transakcija, Federacija BiH planira dodatno smanjiti opterećenje rada.

Iako je izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima u Federaciji zbirna stopa opterećenja rada smanjena sa 41,5 na 36 posto, to je, kako ističu predstavnici Vlade Federacije BiH, tek početak suštinskih reformi koje će se nastaviti i tokom 2026. godine. Preduvjet za to je stupanje na snagu novog zakonskog rješenja o fiskalizaciji transakcija koje je izradilo Federalno ministarstvo finansija, na čijem je čelu Toni Kraljević, a koje će omogućiti primjenu znatno savremenijih tehničko-tehnoloških rješenja za efikasniju naplatu direktnih i indirektnih poreza.

Očekuje se da će to dovesti do smanjenja neformalne ekonomije te uspostavljanja stabilnijeg i pravednijeg poreskog sistema. U takvom ambijentu, koji će karakterisati znatno veća poreska disciplina, a samim tim i veći priliv sredstava od poreza u federalni budžet, Federacija planira dodatno smanjiti opterećenje rada, odnosno stopu doprinosa. Kako je nedavno u Mostaru izjavio federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, do kraja naredne godine Federacija BiH trebala bi imati najnižu stopu doprinosa u regionu.

Svrha novog Zakona o fiskalizaciji transakcija u Federaciji BiH jeste uspostavljanje sveobuhvatnog sistema izvještavanja Porezne uprave o poslovnim transakcijama, osiguravanje besplatnih aplikacija za male obveznike fiskalizacije, smanjenje poreske evazije kroz unakrsnu provjeru podataka u Poreznoj upravi, kao i usklađivanje s evropskim direktivama i modernizacija poreskog sistema. Također, cilj je povećanje efikasnosti naplate poreza i suzbijanje sive ekonomije.

Predlagač dodatno ističe da se ovim rješenjem postižu dva ključna cilja. Prvi je precizno utvrđivanje iznosa PDV-a koji se prikuplja unutar Federacije, a drugi tačno određivanje ostalih poreskih obaveza koje proizlaze iz tih transakcija. Uspostavljanjem ovog sistema nadzora nad transakcijama osigurava se viši nivo fiskalne stabilnosti javnih finansija, jer se povećava efikasnost naplate kako indirektnih, tako i direktnih poreza.

