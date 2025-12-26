Subota rezervisana za dječiju žurku, radost i zabavu u i ispred Doma kulture Srebreniku

U organizaciji Centra za kulturu i informisanje Srebrenik uz pokroviteljstvo Gradske uprave, gradonačelnika Adnana Bjelića i Turističke zajednice Grada Srebrenika, sutra (subota, 27.decembra) za sve mališane će se odigrati novogodišnja razigrana predstava „Mnogo želja“, uz dosta smijeha i radosti. Režiju novogodišnje predstave “Mnogo želja”, potpisuje Midhat Kušljugić, a igraju odlični glumci Mirza Mujagić i Luka Spasojević. Ulaz je slobodan.

Uz predstavu će biti organizovana i dječija žurka, uz muziku, igru i smijeh, s početkom u 15 sati ispred Doma kulture Srebrenik, nakon čega će biti izvedena predstava.

Biće to prava novogodišnja bajka za najmlađe sugrađane koji će ući u svijet mašte i uživati u priči koju će dugo pamtiti.

Pozivamo sve sugrađane, naročito mališane da nam se pridruže i da zajedno uživamo u danu punom radosti i pozorišne magije. Dobro nam došli.