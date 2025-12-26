MFS-EMMAUS: Sreća štićenika Duje i zahvalnost za akciju inicijatorki i dobrim ljudima/FOTO

Danas je Prihvatni centar Duje bio ispunjen posebnom toplinom i radošću. Naši korisnici su imali čast ugostiti grupu entuzijasta i humanih ljudi koji su, kroz neformalnu Facebook grupu “Nije da se hvalim, al’ iz Srebrenika sam“, organizovali prikupljanje novogodišnjih poklona.

Ova vrijedna inicijativa bila je usmjerena prvenstveno na njihove sugrađane koji su danas korisnici našeg Centra, ali i na ostale korisnike, s ciljem da im se uljepšaju praznični dani i pošalje jasna poruka da nisu zaboravljeni.





Članovi grupe istakli su da ovo nije prvi put da su pokretači humanitarnih aktivnosti, te da ovom posjetom njihova podrška ne prestaje. Naprotiv, najavili su i buduće posjete i nastavak pomoći u narednom periodu.

Zahvaljujemo se gospođi Indira Inči i njenim sugrađanima na dolasku, posebno na samoj inicijativi i uloženom trudu, kao i svim Srebreničanima koji su se odazvali i pripremili novogodišnje paketiće.







Druženje je proteklo u lijepoj i prijateljskoj atmosferi, a naši gosti su korisnike počastili i domaćim pitama i kolačima, dodatno uljepšavši ovaj dan.

Nije da se hvalim al iz Srebrenika sam ❤️, poručili su iz MFS-EMMAUS.





