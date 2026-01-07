Federacija BiH i dalje pod pojačanim nadzorom zbog snijega i hidrometeoroloških rizika

Nadležne institucije svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju sa praćenjem hidrometeorološke situacije s obzirom na to da se prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u narednom periodu na području Federacije BiH očekuju sniježne padavine koje mogu prouzrokovati probleme u funkcionisanju, te da naglo topljenje snijega može izazvati pojavu bujičnih poplava i klizišta.

U tom kontekstu, kantonalne i općinske, odnosno gradske službe civilne zaštite, dužne su da kontinuirano obilaze i nadziru najugroženija područja izložena snježnim padavinama, poplavama i klizištima i da, ukoliko to do sada nisu učinile, svoje organizirane snage zaštite i spašavanja stave u stanje pripravnosti, uključujući službe zaštite i spašavanja i specijalizirane jedinice civilne zaštite.

Cilj je da ove snage budu spremne kao prvi odgovor u skladu sa svojim nadležnostima, obavezama i važećim planovima zaštite i spašavanja, te da pravovremeno reagiraju na potencijalne opasnosti radi zaštite ljudi i materijalnih dobara na području kantona, općina i gradova.

Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite i dalje se nalaze u stanju pripravnosti za slučaj potrebe njihovog angažmana, odnosno brzog odgovora na terenu. Poseban akcent stavljen je na Federalnu specijaliziranu jedinicu za spašavanje na vodi, kao i Federalnu specijaliziranu jedinicu za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta.

Nakon padavina zabilježenih u periodu 5/6. januara 2026. godine, te usljed otapanja snježnog pokrivača, Federalni hidrometeorološki zavod je, na osnovu dostupnih meteoroloških i hidroloških prognoza, kao i raspoloživih platformi, uključujući EFAS, dostavio Obavijest o mogućim bujicama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Očekivani vrh vodnog vala prognoziran je za 7. januar 2026. godine.

Prema daljnjoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vodotoci će uglavnom biti u fazi stagnacije. Padavine će i dalje biti prisutne, ali trenutno nema naznaka značajnijeg pogoršanja hidrometeorološke situacije. Podaci nadležnih institucija pokazuju da se najkompleksnija situacija i dalje bilježi na vodotocima rijeka Trebižat, Buna i Bunica, gdje se nastavlja pojačan nadzor i praćenje stanja na terenu, saopšteno je iz Vlade FBiH.