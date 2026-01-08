Servisne informacije: U protekla 24 sata rođeno devet beba

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 65 pregleda i 3 terenske intervencije, 1 pacijent je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, tri djevojčice i četiri dječaka . U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Elektrosnabdijevanje na području Grada Srebrenika je uredno.

Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji s Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizuje prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u utorak, 13. januara u Domu kulture Srebrenik u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se hladan i vedar dan. Temperatura će tokom jutra biti oko -6 stepeni, da bi popodne porasla do -2 stepena. Vjetar će biti slab do umjeren, najjači u jutarnjim satima. Padavine su moguće u ranim jutarnjim satima u vidu slabih pljuskova, ali količina će biti zanemarljiva.