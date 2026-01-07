Ko je sve zadužen za čišćenje snijega? Inspekcija pojasnila obaveze u Srebreniku

S obzirom na trenutne vremenske neprilike uzrokovane snježnim padavinama i zadržavanjem većih količina snijega na trotoarima, krovovima stambenih i poslovnih zgrada, kao i drugim javnim i privatnim površinama, Služba za inspekcijske poslove Grada Srebrenika podsjeća fizička i pravna lica na obaveze propisane članom 129. Odluke o komunalnom redu.

Poštovani vlasnici/korisnici poslovnih prostora, vlasnici/korisnici stambenih prostora,

obavještavamo Vas da ste, shodno odredbi člana 129. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Srebrenik” broj: 6/06 i 10/11), dužni:

ukloniti snijeg i led sa krovova poslovnih zgrada (preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama);

ukloniti snijeg i led sa krovova stambenih zgrada (vlasnici ili korisnici stanova u njima);

ukloniti snijeg i led sa trotoara uz zgrade (vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi);

ukloniti snijeg i led sa trotoara ispred uličnih lokala (vlasnici i korisnici lokala);

ukloniti snijegi led sa pločnika uz kiosk i pokretne uređaje, kao i ukloniti snijeg i led sa prilazne staze do kioska i pokretnih uređaja (vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja).

uklaniti snijeg i led na taksi stajalištima odgovorno je Udruženje taksista

Odredbom člana 131. iste Odluke propisano je da je zabranjeno:

iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare;

bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu;

zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova;

deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine;

Nepoštivanje gore navedenih odredbi Odluke kažnjivo je novčanom kaznom u iznosu od:

500 – 3000 KM ( za pravno lice),

100 – 500 KM ( za odgovorno lice u pravnom licu),

500 – 1500 KM ( za fizičko lice koje obavlja obrtničku i srodnu djelatnost, odnosno trgovinsku, ugostiteljsku, turističku djelatnost);

50 -500 KM (fizičko lice-domaćinstvo/građanin).

Obzirom da se susrećemo sa velikim brojem anonimnih prijava od strane građana (po pitanju nepridržavanja navedenih odredbi Odluke), obavještavamo Vas da će Gradski inspektorat u narednom period vršiti pojačan nadzor.

Komunalni inspektori

Enisa Muratović

Elvedin Ćudić