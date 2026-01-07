Ko je sve zadužen za čišćenje snijega? Inspekcija pojasnila obaveze u Srebreniku

S obzirom na trenutne vremenske neprilike uzrokovane snježnim padavinama i zadržavanjem većih količina snijega na trotoarima, krovovima stambenih i poslovnih zgrada, kao i drugim javnim i privatnim površinama, Služba za inspekcijske poslove Grada Srebrenika podsjeća fizička i pravna lica na obaveze propisane članom 129. Odluke o komunalnom redu.
Poštovani vlasnici/korisnici poslovnih prostora, vlasnici/korisnici stambenih prostora,
obavještavamo Vas da ste, shodno odredbi člana 129. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Srebrenik” broj: 6/06 i 10/11), dužni:
ukloniti snijeg i led sa krovova poslovnih zgrada (preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama);
ukloniti snijeg i led sa krovova stambenih zgrada (vlasnici ili korisnici stanova u njima);
ukloniti snijeg i led sa trotoara uz zgrade (vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi);
ukloniti snijeg i led sa trotoara ispred uličnih lokala (vlasnici i korisnici lokala);
ukloniti snijegi led sa pločnika uz kiosk i pokretne uređaje, kao i ukloniti snijeg i led sa prilazne staze do kioska i pokretnih uređaja (vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja).
uklaniti snijeg i led na taksi stajalištima odgovorno je Udruženje taksista
Odredbom člana 131. iste Odluke propisano je da je zabranjeno:
iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare;
bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu;
zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova;
deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine;
Nepoštivanje gore navedenih odredbi Odluke kažnjivo je novčanom kaznom u iznosu od:
500 – 3000 KM ( za pravno lice),
100 – 500 KM ( za odgovorno lice u pravnom licu),
500 – 1500 KM ( za fizičko lice koje obavlja obrtničku i srodnu djelatnost, odnosno trgovinsku, ugostiteljsku, turističku djelatnost);
50 -500 KM (fizičko lice-domaćinstvo/građanin).
Obzirom da se susrećemo sa velikim brojem anonimnih prijava od strane građana (po pitanju nepridržavanja navedenih odredbi Odluke), obavještavamo Vas da će Gradski inspektorat u narednom period vršiti pojačan nadzor.
Komunalni inspektori
Enisa Muratović
Elvedin Ćudić