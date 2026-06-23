Otvoren konkurs za nove autorske pjesme za 18. Festival sevdalinke

Autori, kompozitori, tekstopisci, aranžeri i izvođači iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore pozvani su da do 17. augusta prijave originalne pjesme inspirisane tradicionalnom sevdalinkom

Organizacioni odbor Festivala sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“ raspisao je konkurs za izbor novih autorskih pjesama i izvođača za učešće u takmičarskoj večeri 18. Festivala sevdalinke, koja će biti održana u srijedu, 14. oktobra 2026. godine.

Konkurs predstavlja poziv autorima muzike, tekstopiscima, aranžerima, izvođačima i drugim muzičkim stvaraocima iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore da prijave nove, originalne, neobjavljene i neizvođene kompozicije nastale u duhu tradicionalne bosanskohercegovačke sevdalinke.

Festival sevdalinke već osamnaest izdanja predstavlja mjesto susreta autora, izvođača, publike i svih onih koji sevdalinku doživljavaju kao živu umjetničku formu, otvorenu prema novom stvaralaštvu i budućim generacijama.

Cilj konkursa nije samo izbor pjesama za jednu festivalsku večer, nego i stvaranje prostora u kojem će nove autorske kompozicije dobiti priliku da budu izvedene pred publikom, uz profesionalni orkestar, medijsku pažnju i širu promociju.

Do 12 kompozicija na takmičarskoj večeri

Stručni žiri Festivala odabrat će najviše 12 kompozicija koje će biti izvedene na takmičarskoj večeri 18. Festivala sevdalinke, uz pratnju velikog narodnog orkestra Festivala.

Ovogodišnje izdanje donosi i najveći produkcijski iskorak do sada — spoj Bečkog narodnog orkestra i orkestra Festivala sevdalinke, kojim će takmičarska i revijalna večer dobiti novu umjetničku, scensku i muzičku dimenziju.

Takmičarska večer bit će održana u srijedu, 14. oktobra, dok je revijalna večer 18. Festivala sevdalinke planirana za četvrtak, 15. oktobra 2026. godine.

Uslovi i sadržaj prijave

Na konkurs se mogu prijaviti originalne, neobjavljene i neizvođene kompozicije inspirisane tradicionalnom bosanskohercegovačkom sevdalinkom.

Prijava treba sadržavati:

– demo snimak pjesme u trajanju do četiri minute;

– tekst pjesme;

– ime i prezime autora muzike, teksta i aranžmana;

– ime izvođača ili grupe izvođača, ukoliko je poznato;

– kontakt-podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu.

Tekstovi pjesama trebaju biti pisani na službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

Konkurs otvoren do 17. augusta

Konkurs je otvoren do 17. augusta 2026. godine.

Prijave se mogu dostaviti putem zvanične web-stranice:

www.festivalsevdalinke.com

ili putem e-mail adrese:

festivalsevdalinke@gmail.com

uz obaveznu naznaku:

„Za konkurs 18. Festivala sevdalinke“

Festival poziva medije, kulturne ustanove, muzička udruženja, autore, izvođače i ljubitelje sevdalinke da informaciju o konkursu podijele sa potencijalnim učesnicima u Bosni i Hercegovini, regionu i dijaspori.

Sevdah živi u vama — neka se čuje!