Federalna uprava za inspekcijske poslove: Zajedničke aktivnosti na suzbijanju zaraznih bolesti životinja i kontroli proizvoda životinjskog porijekla

Federalna uprava za inspekcijske poslove saopćila je da je u Sarajevu organizirala sastanak federalnih i kantonalnih veterinarskih inspektora iz svih deset kantona u Federaciji BiH. Sasatanku je prisustvovao i pomoćnik za veterinarstvo Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kenan Muratović.

U saopćenju je navedeno da su inspektori razmijenili iskustva i diskutovali o brojnim izazovima s kojima se suočavaju u vršenju inspekcijskog nadzora u oblastima zaštite zdravlja životinja, kontrole proizvodnje i prometa proizvoda životinjskog porijekla, na farmama i klaoničkim kapacitetima te postupanja u kriznim situacijama, naročito u slučaju zoonoza i poplava.

Dodaju da je zaključeno da su za unapređenje inspekcijskog nadzora u oblasti veterinarstva nužne izmjene i usklađivanje propisa koji regulišu oblast veterinarstva, naročito državnog i federalnog zakona o veterinarstvu, te kadrovsko, stručno i materijalno-tehničko jačanje vetrinarskih inspekcija u Federaciji BiH.

– Uloga veterinarskih inspektora u očuvanju zdravlja ljudi i životinja, sigurnosti hrane i hrane za životinje i zaštiti javnog interesa je od izuzetne važnosti. Svjesni smo da pred nama stoje brojni zadaci, a naši sastanci su ne samo prilika da razmijenimo iskustva i sagledamo izazove s kojima se suočavamo, nego i da zajednički tražimo rješenja u našoj misiji da kroz otvorenu komunikaciju, koordinaciju i saradnju osiguramo efikasniji nadzor i unaprijedimo naše ukupno djelovanje u oblasti veterinarstva. Unapređenje koordinacije će također dovesti i do smanjenja dupliranja inspekcijskih nadzora različitih nivoa inspekcija, koji predstavljaju dodatno i nepotrebno opterećenje subjekata nadzora. Fokus našeg zajedničkog djelovanja ove godine bit će kontrola označavanja životinja, nadzor na farmama i klaonicama te kontrola proizvoda životinjskog porijekla u cilju suzbijanja zaraznih bolesti te zaštite zdravlja potrošača i životinja, kao apsolutnih prioriteta djelovanja veterinarske inspekcije – rekla je glavna federalna veterinarska inspektorica Vasvija Zubčević Kobilić.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti pružati podršku jačanju kapaciteta i stvaranju uslova za uspješnu realizaciju ciljeva veterinarskih inspekcija u Federaciji BiH, saopćeno je iz ove uprave.