U UKC – u Tuzla urađena kadaverična transplantacija bubrega i dvije rožnice

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla juče je urađena kadaverična transplantacija bubrega i dvije rožnice.

Multidisciplinarni tim za transplantacije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla izveo je transplantaciju bubrega i dvije rožnice. Prema prvim dostupnim informacijama proces transplantacije protekao je uredno.

Rani postoperativni tok pacijenata je zadovoljavajući i u granicama očekivanog.

Izražavamo zahvalnost porodici koja je dala saglasnost za doniranje organa, kao i cijelom multidisciplinarnom timu ove ustanove koji je učestvovao u eksplantaciji i transplantaciji organa.

Uz multidisciplinarni tim ljekara za eksplantaciju i transplantaciju Klinike za urologiju, Klinike za interne bolesti, Klinike za očne bolesti i Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, doprinos obavljanju spomenutih transplantacija dali su i stručni timovi Poliklinike za transfuziologiju, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Bolničke apoteke i Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu, saošteno je iz UKC – a Tuzla.