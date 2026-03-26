NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

U UKC – u Tuzla urađena kadaverična transplantacija bubrega i dvije rožnice

By admin
0
20

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla juče je urađena kadaverična transplantacija bubrega i dvije rožnice.

Multidisciplinarni tim za transplantacije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla izveo je transplantaciju bubrega i dvije rožnice. Prema prvim dostupnim informacijama proces transplantacije protekao je uredno.

Rani postoperativni tok pacijenata je zadovoljavajući i u granicama očekivanog.

Izražavamo zahvalnost porodici koja je dala saglasnost za doniranje organa, kao i cijelom multidisciplinarnom timu ove ustanove koji je učestvovao u eksplantaciji i transplantaciji organa.

Uz multidisciplinarni tim ljekara za eksplantaciju i transplantaciju Klinike za urologiju, Klinike za interne bolesti, Klinike za očne bolesti i Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, doprinos obavljanju spomenutih transplantacija dali su i stručni timovi Poliklinike za transfuziologiju, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Bolničke apoteke i Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu, saošteno je iz UKC – a Tuzla.

Prethodni članak
Zmajevi puni nade: BiH večeras u Kardifu juri korak bliže Mundijalu
Naredni članak
Federalni zavod za zapošljavanje: Obustavlja se prijem zahtjeva
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više