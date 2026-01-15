Danas defile vozila u Srebreniku povodom obilježavanja Dana vozača i automehaničara

Foto: Teretnjaci Srebrenik

Dan vozača i automehaničara bit će obilježen danas u Srebreniku i to svečanim defileom. Ovaj dan obilježava se još od davne 1960. godine kada je Josip Broz Tito postao počasni član Saveza vozača Jugoslavije. Nakon rata tradicija je sačuvana u našoj zemlji.

Cilj događaja je da se ukaže na značaj vozača i automehaničara, čiji je rad godinama neizostavan dio funkcionisanja saobraćaja i privrede grada.

Defile organizuje stranica Teretnjaci Srebrenik, i to treći put zaredom.

U defileu će učestvovati i Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik.



“Ne tražimo privilegije, ne tražimo novac. Tražimo samo poštovanje prema onima koji svakog dana pokreću ovu državu na točkovima. Građanima Srebrenika unaprijed se izvinjavamo, jer grad će “gorjeti” od sirena, truba i motora, ali to je zvuk ljudi koji žive i rade pošteno ovaj posao”, poručili su organizatori.

Defile kreće iz Špionice u 12 sati, a okupljanje je u toku.

Kako navode organizatori, Dan vozača i automehaničara prilika je da se oda priznanje ljudima koji su decenijama na cestama i u radionicama, često daleko od očiju javnosti, ali sa ključnom ulogom u svakodnevnom životu i razvoju grada.

Još jednom upućujemo iskrene čestitke svim vozačima i automehaničarima.