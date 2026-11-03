MUP TK: Kontrolisano 366 lica i 236 vozla, provedeno 6 racija

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su dana 30.10.2026. godine na području Tuzlanskog kantona, poduzimajući operativne planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih dijela i prekršaja, kontrolisali i legitimisali ukupno 366 lica, izvršili kontrolu 236 vozila, 5 pretresanja lica, 1 pretresanje po naredbi nadležnog suda, te 6 ograničenja slobode kretanja na određenom području (racija). Takođe, izdato je 67 prekršajnih naloga a jednom licu je oduzeta sloboda po Zakonu o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona.

Tokom navedenih aktivnosti policijski službenici privremeno su oduzeli određenu količinu biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu a koja će biti predmet vještačenja.

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad na dokumentovanju, nakon čega će nadležnom tužilaštvu biti podneseni odgovarajući izvještaji.