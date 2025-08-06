Četvrtak, 7 Augusta, 2025
Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) jednoglasno je donijela odluku o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku na funkciji predsjednika Republike Srpske.

Na ovu odluku moguća je žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH, a pravosnažnost stupa nakon okončanja žalbenog postupka.

Sjednica CIK-a održana je nakon što je Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i dobio zabranu obavljanja funkcije predsjednika RS-a u trajanju od šest godina. Njegov advokat Goran Bubić najavio je podnošenje žalbe Ustavnom sudu BiH i zahtjev za privremenu mjeru kojom bi se odgodila primjena presude.

