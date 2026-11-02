Grad Srebrenik objavio konkurs za četiri radna mjesta

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Srebrenika, objavila je javni konkurs za prijem četiri državna službenika na različite pozicije u gradskoj administraciji. Riječ je o radnim mjestima u oblastima finansija, budžeta, trezorskog poslovanja i civilne zaštite, a ponuđene osnovne mjesečne plaće iznose od 1.887 do 1.916,75 KM.

Konkursom su predviđena tri radna mjesta u Službi za finansije i inspekcijski nadzor te jedno u Službi za civilnu zaštitu. Za svaku poziciju traži se po jedan izvršilac, a mjesto rada je Srebrenik.

Koja su radna mjesta otvorena?

U Službi za finansije i inspekcijski nadzor raspisan je konkurs za stručnog savjetnika za izvršenje budžeta, čija će osnovna plaća iznositi 1.916,75 KM. Poslovi obuhvataju praćenje izvršenja gradskog budžeta, izradu finansijskih izvještaja, evidenciju budžetskih obaveza i praćenje realizacije projekata.

Druga pozicija odnosi se na stručnog savjetnika za planiranje budžeta, također s osnovnom plaćom od 1.916,75 KM. Izabrani kandidat bit će zadužen za pripremu budžetskih dokumenata, obradu zahtjeva budžetskih korisnika, pripremu rebalansa i druge poslove povezane s planiranjem gradskih finansija.

Treće radno mjesto je stručni saradnik za održavanje, kontrolu i upravljanje modulima rashoda u okviru trezorskog sistema. Za ovu poziciju predviđena je osnovna plaća od 1.887 KM, a poslovi uključuju računovodstvene evidencije, obradu finansijskih podataka i rad u trezorskim aplikacijama.

U Službi za civilnu zaštitu traži se stručni savjetnik za edukaciju, saradnju i projekte zaštite građana i jačanje civilnog društva. Osnovna plaća za ovu poziciju iznosi 1.916,75 KM.

Izabrani kandidat bit će angažovan na organizaciji edukacija građana o zaštiti i spašavanju, pripremi preventivnih aktivnosti, saradnji s obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, nevladinim organizacijama i drugim subjektima te realizaciji projekata iz oblasti sigurnosti građana.

Uslovi za prijavu

Za dvije savjetničke pozicije u oblasti finansija kandidati moraju imati završen ekonomski fakultet, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje ekonomske struke sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog staža u struci i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto stručnog saradnika u trezorskom sistemu potrebno je visoko obrazovanje ekonomske struke sa najmanje 180 ECTS bodova, jedna godina radnog staža u struci i poznavanje rada na računaru.

Za poziciju u Službi za civilnu zaštitu traži se visoko obrazovanje iz oblasti zdravstvenih studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog staža u struci, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru, dokaz o poznavanju metodologije upravljanja projektnim ciklusom te vozačka dozvola B kategorije.

Pored posebnih uslova za svako radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Izborni postupak obuhvata ispit općeg znanja, za kandidate koji nisu oslobođeni njegove obaveze, te stručni ispit koji se sastoji od pismenog dijela i intervjua.

Rok za podnošenje prijava iznosi 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, a kompletan tekst oglasa je dostupan OVDJE.

IZVOR:TUZLAINFO.BA