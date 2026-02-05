Četvrtak, 5 Februara, 2026
VIJESTI SREBRENIK

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić posjetio Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić svojim saradnicima jučer je posjetio Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gdje je održan sastanak sa direktorom Uprave Željkom Obradovićem i njegovim saradnicima.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju sektora zemljišne administracije na području Grada Srebrenika, kao i o budućim planovima i aktivnostima. Poseban naglasak stavljen je na usaglašavanje (harmonizaciju) podataka između katastra i zemljišne knjige, te su razmatrani planovi za početak implementacije aktivnosti kroz projekat GIVE.

Razgovaralo se i o temama vezanim za Adresni registar i Registar cijena nekretnina, te su se usaglašavali daljnji koraci njihove implementacije.

-“Izrazili smo zadovoljstvo dosadašnjom realizacijom projekata iz oblasti zemljišne administracije na području Grada Srebrenika, uz zajednički zaključak da je u narednom periodu potrebno dodatno intenzivirati aktivnosti, posebno u dijelu harmonizacije podataka i realizacije ostalih dogovorenih aktivnosti, naveo je gradonačelnik Bjelić.

