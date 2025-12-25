Četvrtak, 25 Decembra, 2025
Božićna čestitka gradonačelnika i predsjedavajućeg GV Srebrenik

Povodom velikog katoličkog blagdana Božića, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić i predsjedavajući Gradskog vijeća Nisvet Sejdinović uputili su čestitku u kojoj stoji:
Svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti, u svoje ime kao i u ime predstavničke i izvršne vlasti Grada Srebrenika, želimo sretan Božić sa željom da i ovaj Božić i njegovu radost podijelite sa vašim najbližima, prijateljima i susjedima ne zaboravljajući pri tome one kojima su životne nedaće umanjile svjetlost božićnih dana. Neka ovi praznični dani svim vjernicima i ljudima dobre volje podare radost u srcu, veselje u duši i osmijeh na licu, a svaki dom nek ispuni mir i ljubav.

Čestit Božić !

