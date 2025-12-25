Vremenska prognoza za naredne dane

Sutra od jutarnjih sati sa istoka stiže novi val padavina. Donijet će tokom dana većinom susnježicu i snijeg, a padavine se očekuju u istočnim, sjeveroistočnim, sjevernim i sjeverozapadnim krajevima. Mjestimično mogu zahvatiti i centralne krajeve. Padavine su slabe i količnski bi iznosile od 1 do 5 mm, rijetko gdje malo više. Bez padavina na jugu i zapadu uz djelimično sunčane periode.

U večernjim satima četvrtka postepen prestanak padavina posvuda. U petak(26.12.) i subotu(27.12.) na jugu i zapadu sunčano. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz više oblačnosti tokom petka.

U nedjelju(28.12.) prodor osjetno hladnijeg zraka sa sjevera uz pojačan sjeverac i buru širom zemlje. Zahlađenje će vjerovatno biti suho, uz trenutno malu šansu za malo snijega na istoku.

Početkom sljedeće sedmice(29.-30.12.) suho i pretežno sunčano vrijeme.

Do kraja ove sedmice toplije na jugu i zapadu uz dnevnu temperaturu 5 do 12 °C. U ostatku zemlje dnevna temperatura 0 do 4 °C. Jutra hladna, najhladnije za vikend i na početku sljedeće sedmice kad će uz razvedravanje biti mraza, a temperatura bi se na početku sljedeće sedmice spuštala lokalno do -10 °C, javlja BHMETEO.ba.