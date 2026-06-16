Granična policija BiH upozorila putnike na promjene pri ulasku u EU

Granična policija Bosne i Hercegovine obavijestila je građane o novim ograničenjima na pojedinim graničnim prijelazima prema Republici Hrvatskoj, koja su uvedena zbog tehničkih uslova vezanih za primjenu ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES).

Kako je saopćeno, u okviru redovne saradnje s nadležnim institucijama Republike Hrvatske razmijenjene su informacije o provođenju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, na privremenim međunarodnim graničnim prijelazima Vinica, Subašići i Vir trenutno nisu osigurani tehnički uslovi za obradu putnika koji podliježu procedurama EES sistema Evropske unije.

To znači da državljani trećih zemalja, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine koji nemaju regulisan boravišni status u nekoj od država članica Evropske unije, do daljnjeg neće moći koristiti navedene prijelaze za ulazak u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju.

Takvi putnici bit će preusmjeravani na druge međunarodne granične prijelaze na kojima su osigurani svi tehnički uslovi za primjenu EES sistema.

Hrvatske vlasti navode da će ovakav režim ostati na snazi do uspostavljanja potrebne infrastrukture i tehničkih kapaciteta na graničnim prijelazima Vinica, Subašići i Vir.

Iz Granične policije BiH preporučuju građanima da se prije putovanja informišu o uslovima prelaska granice i koriste prijelaze na kojima je omogućena puna primjena svih propisanih procedura.

Naglašeno je i da će javnost biti pravovremeno obavještavana o svim budućim promjenama koje mogu uticati na prelazak državne granice.

Tuzlainfo.ba