Iran zaplijenio dva teretna broda u Hormuškom moreuzu

Iranske snage preuzele su kontrolu nad dva trgovačka broda u Hormuškom moreuzu, dok je treće plovilo oštećeno tokom odvojenog incidenta i završilo nasukano uz iransku obalu, javili su svjetski mediji pozivajući se na iranske i međunarodne izvore.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o brodovima MSC Francesca i MSC Epaminondas, koji su nakon zaustavljanja preusmjereni prema iranskim lukama. Istovremeno, brod MSC Euphoria prijavio je oštećenja nakon napada u blizini iranske obale, ali nije bilo povrijeđenih članova posade.

Iranski mediji, pozivajući se na Revolucionarnu gardu, navode da su brodovi zaustavljeni zbog navodnog kršenja pomorskih propisa, djelovanja bez potrebnih dozvola i manipulacije navigacijskim sistemima. S druge strane, međunarodne pomorske i sigurnosne službe zabilježile su pucnjavu i oštećenja na najmanje jednom od plovila.

Bijela kuća je, prema navodima američkih medija, saopćila da ove akcije ne smatra kršenjem aktuelnog primirja, uz obrazloženje da se ne radi o američkim niti izraelskim brodovima. Incidenti su dodatno pojačali napetosti u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.