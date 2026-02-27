Isplata februarskih penzija u FBiH počinje 5. marta, minimalne uvećane za 36 feninga

Isplata februraskih penzija u Federaciji BiH trebalo bi početi 5. marta, a koje će biti uvećane za 0,06 posto.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici 20. februara, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela zaključak kojim prima na znanje i odobrava Odluku o usklađivanju penzija u skladu sa članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u iznosu od 11,26 posto, na visinu penzije isplaćenu za decembar 2025. godine, a koju je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prema ovom povećanju, primjera radi, minimalne penzije koje su sada 666,40 KM bit će uvećane za 36 feninga pa će iznositi 666,76 KM.