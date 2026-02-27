Vlada ZDK-a za Dan nezavisnosti BiH isplaćuje svim zaposlenicima po 450 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) donijela je odluku o isplati jednokratne pomoći-poklona svim zaposlenicima u iznosu od 450 KM – saopćio je nakon današnje sjednice premijer tog kantona Nezir Pivić.

Vlada se, dodao je, na ovakav korak odlučila zbog nadolazećeg Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. marta, za koji će svim zaposlenicima koji primaju plaću iz budžeta biti isplaćena ova pomoć.

Usvojen je i Program utroška sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 2.500.000 KM.

– Izmjena programa utroška je u smislu nabavke opreme, sa milion na 2,3 miliona KM. Za zgradu suda u Tešnju danas je izdvojeno 500.000 KM, ali je ukupan iznos 1.000.000 KM za ovu zgradu – kazao je Pivić.

Ministar pravosuđa i uprave ZDK-a Nebojša Nikolić istakao je kako su i današnjim odlukama iskazali opredjeljenje Vlade za kontinuirano ulaganje u pravosudnu infrastrukturu.

– Prošle smo godine taj proces započeli rekonstrukcijom fasade na zgradi suda u Zenici, za koji je izdvojeno oko 400.000 KM. Evo, nastavljamo, danas su prebačena sredstva u visini od 500.000 KM za Općinski sud Tešanj, u kojem će završiti kompletnu infrastrukturnu rekonstrukciju, izgradnju arhive… – kazao je Nikolić.

Istakao je kako su u ranijim periodima za takve poslove korištena sredstva partnerskih organizacija iz Evropske unije, ali je, sada, to obaveza Vlade ZDK, koja je i ispunjava.

Programom utroška sredstava Ministarstva zdravstva osigurano je 130.000 KM za nabavku vakcina, a unutar Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica izdvojeno je zaključcima 31.586 KM za pomoć pojedincima socijalno-intervenirajućeg karaktera. Kapitalnim transferima drugim nivoima vlasti unutar Kantonalne uprave civilne zaštite transferirano je 500.000 KM te još 100.000 KM za nabavku opreme.

Danas je, kako je istakao ministar privrede Samir Šibonjić, usvojen i Izvještaj o realizaciji programa Ministrstva za privredu za 2025. godinu.

– Moćemo reći da su sredstva koja su planirana utrošena u procentu od 98,28 posto, kroz osam javnih poziva – kazao je Šibonjić.