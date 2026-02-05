Isplata uvećanih penzija u FBiH počinje danas

Isplata penzija uvećanih za 11,2 posto u Federaciji BiH počeće danas 5. februara, 2026. godine.

Uvećanje penzija uslijedilo je nakon izmjena Zakona o PIO/MIO Federacije BiH kojim je propisano da se penzije usklađuju dva puta godišnje.

Od 1. januara najniža penzija povećava se sa 599,28 KM na 666,40 KM, zagarantovana penzija sa 715,21 KM na 795,31 KM i najviša penzija sa 2.996,40 KM na 3.332,00 KM.

Penziju sa januar primiće 465.697 korisnika, a za ove potrebe izdvojeno je oko 351 miilion KM.

Osim uvećanja penzija, izmjene Zakona o PIO koje su na snagu stupile od 1. januara donose i još jednu novinu koja se odnosi na buduće penzionere.

Za razliku od prije starosna penzija sada se svrstava u šest kategorija pa tako za korisnike do 20 godina penzionog staža penzija ne može biti niža od 60 posto prosječne, odnosno 434,38 KM.

Dalje za korisnike sa 20 do 25 godina staža penzija ne može biti niža od 65 posto prosječne odnosno 470,58 KM, dok penzioneri sa stažom od 25 do 30 godina mogu imati penziju ne nižu od 70 posto prosječne, odnosno 506,78 KM. Oni koji imaju staž od 30 do 35 godina ne mogu imati penziju manju od 75 posto prosječne odnosno 542,98 KM, a oni koji imaju od 35 do 40 godina staža imaće zagarantovanu penziju 85 posto od prosječne odnosno 615,37 KM. Na kraju oni sa 40 godina i više staža penziju ne mogu imati nižu od 95 posto od prosječne što u ovom slučaju iznosi 687,77 KM.

Do sada, minimalna penzija za najamnje 15 godina staža iznosila je 599 KM.