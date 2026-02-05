BH Telecom u završnoj fazi preuzimanja Telemacha

Ekonomski stručnjaci upozoravaju da je riječ o investiciji koja zahtijeva detaljne procjene sa finansijskog, pravnog i komercijalnog aspekta.

Akvizicija kompanije Telemach postala je jedno od ključnih ekonomskih pitanja u Bosni i Hercegovini, a iz BH Telecoma poručuju da je proces preuzimanja u završnoj fazi. Vrijednost planirane transakcije procjenjuje se na oko 1,1 milijardu konvertibilnih maraka, što bi je učinilo najvećom akvizicijom u domaćem telekom sektoru.

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević istakao je da je riječ o složenom i dugotrajnom procesu koji podrazumijeva pregovore o više ugovora, kao i niz pravnih, tehnoloških, finansijskih i komercijalnih detalja.

Prema njegovim riječima, očekuje se da bi akvizicija dugoročno mogla donijeti stabilnost poslovanja, rast i veću profitabilnost kompaniji i njenoj grupaciji, prenosi BHRT.

Kovačević naglašava da se radi o strateškoj odluci koja ima za cilj jačanje tržišne pozicije BH Telecoma u uslovima sve veće konkurencije i ubrzanih tehnoloških promjena.

Političke dileme

Ipak, planirano preuzimanje izazvalo je brojne političke i ekonomske polemike. Parlament Federacije BiH do sada nije raspravljao o ovom pitanju, iako je BH Telecom u vlasništvu Federacije BiH. Zastupnici opozicije, ali i dio vladajuće većine, upozoravaju na, kako navode, nedovoljnu transparentnost cijelog procesa.

Posebno se problematizira odnos između cijene akvizicije i trenutne dobiti BH Telecoma, uz ocjene da bi ovakav finansijski zahvat mogao biti ekonomski upitan i potencijalno štetan za javni interes.

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Alma Kratina smatra da se u izbornoj godini mogu očekivati slične situacije, te tvrdi da se, prema njenom stavu, ovakvim potezima pokušava marginalizirati drugačije političko mišljenje u zemlji.

Stav institucija

S druge strane, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković izjavio je da, prema njegovim saznanjima, ne postoji zvanična inicijativa za parlamentarnu raspravu o ovom pitanju.

Dodao je da ne smatra dobrim pojave nesporazuma između institucija vlasti i kompanija koje su u većinskom državnom vlasništvu, naglašavajući potrebu za institucionalnom koordinacijom i jasnom komunikacijom.

Mioković je poručio da bi sve eventualne dileme trebalo rješavati kroz dijalog i zakonom propisane procedure.

Ekonomski rizici

Ekonomski stručnjaci upozoravaju da je riječ o investiciji koja zahtijeva detaljne procjene sa finansijskog, pravnog i komercijalnog aspekta. Ekonomista Željko Rička navodi da bi opravdanost investicije mogla postojati ukoliko je provedena kvalitetna dubinska analiza poslovanja.

Međutim, Rička upozorava da procijenjeni rok povrata ulaganja od oko 50 godina nosi značajne rizike, posebno u nestabilnim ekonomskim uslovima kakvi vladaju u Bosni i Hercegovini.

Kako ističe, promjene inflacije, tržišnih kretanja i tehnoloških trendova mogu ozbiljno uticati na mogućnost povrata uloženog kapitala, zbog čega se u javnosti sve češće postavlja pitanje da li bi ovako velika i finansijski zahtjevna akvizicija mogla dugoročno oslabiti BH Telecom.

Otvorena pitanja

Dodatne dileme izaziva i strah da bi eventualno finansijsko opterećenje moglo otvoriti prostor za buduće procese privatizacije BH Telecoma, što dodatno pojačava političke i ekonomske rasprave o opravdanosti cijelog projekta.

Upravo zbog toga, dio javnosti insistira na većem stepenu transparentnosti i uključivanju zakonodavne vlasti u raspravu o jednoj od najvećih ekonomskih odluka u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine.

IZVOR:FOKUS.BA