Novembar, mjesec podizanja svijesti o muškom zdravlju

Novembar, poznat i kao Movember, obilježava se kao mjesec posvećen podizanju svijesti o zdravlju muškaraca, s posebnim naglaskom na važnost prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja bolesti koje pogađaju mušku populaciju. Ova inicijativa ujedno potiče muškarce na usvajanje i održavanje zdravih životnih navika te ohrabruje otvoren razgovor o fizičkom i mentalnom zdravlju, kao i pravovremeno traženje stručne pomoći. Naziv „Movember“ nastao je spajanjem engleskih riječi moustache (brkovi) i november (novembar).

Svake godine milioni muškaraca suočavaju se s ozbiljnim fizičkim ili mentalnim zdravstvenim problemima, uključujući različite vrste karcinoma, bolesti srca, hipertenziju, dijabetes, depresiju, anksioznost i druga oboljenja. Mjesec podizanja svijesti o muškom zdravlju od posebnog je značaja jer muškarci, u poređenju sa ženama, rjeđe koriste preventivne zdravstvene usluge.

Kampanja podrazumijeva puštanje brkova tokom novembra s ciljem skretanja pažnje na važne zdravstvene probleme muškaraca, uključujući rak prostate, rak testisa i samoubistva.

Rak prostate

Rak prostate jedan je od najčešćih oblika malignih oboljenja kod muškaraca. Nastaje u prostati, žlijezdi veličine oraha koja okružuje mokraćnu cijev i proizvodi tečnost koja čini sastavni dio sjemene tečnosti. Rizik od razvoja raka prostate povećava se s dobi.

Iako neki oblici raka prostate napreduju sporo, ostaju ograničeni na prostatu i ne izazivaju simptome, drugi mogu biti agresivniji i, ukoliko se ne liječe, proširiti se na druge dijelove tijela.

Neki od mogućih simptoma raka prostate uključuju:

otežano mokrenje;

prisustvo krvi u mokraći ili sjemenoj tečnosti;

erektilnu disfunkciju;

oslabljen mlaz mokraće.

Budući da navedeni simptomi mogu ukazivati i na druga zdravstvena stanja, preporučuje se konsultacija sa zdravstvenim radnikom ukoliko se pojavi bilo koji od njih.

Održavanje zdrave tjelesne težine, redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i savjetovanje sa zdravstvenim radnikom o preventivnim pregledima predstavljaju važne korake u očuvanju zdravlja.

Rak testisa

Iako je rak testisa relativno rijedak u poređenju s drugim malignim oboljenjima, češće se javlja kod mlađih muškaraca, najčešće u dobi između 15 i 35 godina. Međutim, može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi.

Povećan rizik od razvoja raka testisa imaju muškarci s poremećajima razvoja testisa ili nespuštenim testisom (kriptorhizmom).

Rak testisa spada među maligna oboljenja s vrlo visokim stepenom uspješnosti liječenja, naročito kada se otkrije u ranom stadiju.

Najčešći znakovi i simptomi raka testisa uključuju:

Pojavu kvržice, izbočine ili otoka na jednom od testisa;

osjećaj težine u mošnicama (skrotumu);

bol ili nelagodu u području testisa ili mošnica;

bol u leđima, stomaku ili preponama.

Ukoliko se pojavi bilo koji od navedenih simptoma, potrebno je obratiti se zdravstvenom radniku radi pregleda i daljnje dijagnostičke obrade. U slučaju potvrđene dijagnoze raka testisa, liječenje najčešće uključuje hirurško uklanjanje zahvaćenog testisa, dok se ostale terapijske mogućnosti određuju u skladu s vrstom i stadijem bolesti.

Samoubistva među muškarcima

Prema podacima Američke fondacije za prevenciju samoubistava (American Foundation for Suicide Prevention), stopa smrtnosti usljed samoubistava među muškarcima u 2020. godini bila je 3,88 puta viša nego među ženama. Jedan od faktora koji može doprinijeti ovoj razlici jeste rjeđe traženje stručne pomoći zbog problema s mentalnim zdravljem među muškarcima.

Psihoterapija, upravljanje stresom, podrška porodice i prijatelja, kao i odgovarajuća medikamentozna terapija kada je potrebna, mogu doprinijeti unapređenju mentalnog zdravlja i općeg blagostanja.