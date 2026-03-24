Servisne informacije: Zbog radova, danas prekidi u isporuci vode

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 72 pregleda i 1 terenska intervencija, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici gradskog vodovodnog sistema da će, zbog izvođenja radova na ugradnji mjerno – regulacione opreme na glavnom povratnom cjevovodu PVC DN 63 mm za naselje Babunovići, doći do prekida u isporuci vode danas, utorak 24 . marta u vremenu od 08:30 do 14 sati u naseljoma: Babunovići, Sarajlići i Šuljci.

U Srebreniku danas sunčano uz maksimalne temperature do 15 stepeni Celzijusa.