Sutra (utorak) pozorišna predstava “Svjedok istine” u Domu kulture Srebrenik

Nakon jučerašnje urnebesna priče dobro poznatog, afirmisanog zabavljača Osmana Džihe, koji je svoju životnu priču sažeo u cjelovečernju urnebesnu komediju, čime je u našem gradu počela njegova bh. turneja, JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik s ponosom najavljujemo je pozorišna predstava “Svjedok istine”, Možda je i kulturni događaj godine,sutra (utorak) 31. marta s početkom u 19: 30 sati. Ulaz je slobodan.

Naime, Studio Teatar Zenica donosi snažnu i potresnu predstavu “Svjedok istine”, autora Suada Bešlića, u režiji Mirze Begovića.

Predstava će biti izvedena u Velikoj sali Doma kulture Srebrenik, a na sceni će publiku dočekati glumački ansambl u sastavu Irfan Kasumović, Zerina Mujkić i Mirza Mujagić. “Ovo nije samo predstava. Ovo je svjedočenje”, saopćeno je iz Narodnog pozorišta Tuzla, gdje je, u februaru održana premijera predstave.

“Svjedok istine” vodi gledaoce na intimno i bolno putovanje kroz život jednog čovjeka – od dječačke razigranosti i bezbrižnosti, preko ratnog razaranja, do dugogodišnje i iscrpljujuće pravne borbe protiv “idealnog sistema”. Sistema koji se, u sudaru s kapitalom i moći, često okreće protiv običnog čovjeka – stranca.

U toj borbi, glavni lik gubi gotovo sve: porodicu, dostojanstvo i osjećaj sigurnosti. Ipak, njegova lična drama prerasta u univerzalnu priču o nepravdi, otporu i borbi za goli život. To je priča o svima onima koji se svakodnevno suočavaju s istim nevidljivim zidovima sistema.

Pokrovitelj pozorišne predstave je Grad Srebrenik i gradonačelnik Adnan Bjelić, a tehnički realizator JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Ovim događajima Dom kulture Srebrenik nastavlja kontinuitet organizacije sadržaja za sve generacije i namjeru da vrata ove ustanovu otvori za sugrađane svih generacija i ljubitelje svih oblika kulture.