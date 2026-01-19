Komšić i Bećirović uputili saučešće kralju i premijeru Kraljevine Španije povodom teške željezničke nesreće

Komšić uputio saučešće kralju i premijeru Kraljevine Španije povodom teške željezničke nesreće

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je saučešće kralju Felipeu VI i premijeru Kraljevine Španije Pedru Sánchezu, povodom teške željezničke nesreće.

– Sa dubokim žaljenjem i iskrenim tugom primio sam vijest o teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila u Vašoj zemlji, u kojoj je život izgubio veliki broj ljudi, dok je više putnika vrijeđeno. U ime građana Bosne i Hercegovine iu lično ime, izražavam najdublje saučešće, a izraz saučešća molim Vas da prenesete porodicama koje su u ovoj tragediji izgubile svoje najmilije.

Građani Bosne i Hercegovine izražavaju solidarnost sa građanima Kraljevine Španije u ovim teškim trenucima. Naše misli su uz vas, a povrijeđenim upućujemo želje za brz i uspješan oporavak – poručio je Komšić.

Bećirović uputio saučešće kralju Felipeu VI i premijeru Kraljevine Španije Sánchezu

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je saučešće kralju Felipeu VI i premijeru Kraljevine Španije Pedru Sánchezu, povodom teške željezničke nesreće na jugu te zemlje.

– Duboko me je pogodila vijest o teškoj željezničkoj nesreći na jugu Kraljevine Španije, u kojoj je više osoba izgubilo život i povrijeđeno.

U ime građana Bosne i Hercegovine iu svoje lično ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća Vama, porodicama stradalih i narodu Kraljevine Španije. Naše misli su s porodicama koje su u ovom tragičnom događaju izgubile svoje najmilije. Povrijeđenim u ovoj nesreći želim brz oporavak.

Primite izraze mog iskrenog saosjećanja i solidarnosti – naveo je Bećirović, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.