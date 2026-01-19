PU Gradačac – dvije osobe lišene slobode, pronađeno i oduzeto preko 2 kg opojne droge

Općinski sud u Gradačcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Asmira Gluhića (24) i Minelu Dobiš (41) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

– Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Gradačac istražitelji Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Gradačac su 16. januara u Gradačcu izvršili pretres autombila koji su koristili osumnjičeni, prilikom čega su pronađena dva pakovanja sa otprilike dva kilograma opojne droge amfetamin i jedno pakovanje sa otprilike 100 grama opojne droge marihuana, pripremljenih za daljnju prodaju – navode iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Nakon pretresa su osumnjičeni uhapšeni, dodaju iz Tužilaštva, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu su predati u nadležnost Tužilaštva.

– Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene. Istražne radnje su u toku – naveli su iz Tužilaštva TK.