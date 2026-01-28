Prijevoznici treći dan blokiraju granične terminale, u Srbiji gubici 100 milijuna eura dnevno

Foto: Teretnjaci Srebrenik

Prijevoznici iz zemalja regije već treći dan blokiraju teretne terminale na graničnim prijelazima zbog uvođenja novog sustava ulaska i izlaska iz Europske unije (EES), ograničavanja boravka profesionalnih vozača na schengenskom području te, kako navode, neadekvatne reakcije Europske komisije i zemalja Schengena.

Blokade su započele u ponedjeljak u podne, a u njima sudjeluju prijevoznici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije. Prijevoznici poručuju da će prosvjedi potrajati dok se ne pronađe rješenje za status profesionalnih vozača u schengenskim zemljama.

Osim granica u regiji, blokirani su i administrativni prijelazi Jarinje, Brnjak i Merdare.

Voditelj Centra za regionalnu suradnju Gospodarske komore Srbije Aleksandar Radovanović upozorio je da će posljedice blokada biti sve teže što dulje budu trajale. Prema njihovim podacima, regija Srbije svakodnevno gubi oko 100 milijuna eura samo na temelju neizvezenih proizvoda.

Radovanović je naveo da će među najpogođenijima biti automobilska industrija, kemijska i gumarska industrija te poljoprivreda, kao jedan od ključnih proizvodnih sektora u Srbiji. Istaknuo je i ozbiljan rizik gubitka dijela europskog tržišta.

“Ako dođe do poremećaja lanaca opskrbe i ako roba ne bude mogla slobodno ulaziti i izlaziti, mogli bismo se suočiti i s kolapsom gospodarstva, jer tvornice neće imati mogućnost izvoza“, rekao je Radovanović, dodajući da bi blokade koje potraju dulje od tjedan dana mogle imati dugoročne negativne posljedice.

Naglasio je da se ne radi samo o problemu prometnog sektora, već o pitanju koje pogađa gospodarstvo cijele regije. Kao moguće dugoročno rješenje vidi veću regulaciju i korištenje zračnog, željezničkog i riječnog prometa.

Radovanović je ocijenio da administrativni dio Europske unije nije na vrijeme prepoznao ozbiljnost problema te da su tek nakon početka blokada postali svjesni da štetu trpe sve strane. Istaknuo je da bi hitno izuzeće profesionalnih vozača iz EES sustava omogućilo normalno funkcioniranje gospodarstva i neometan prijevoz robe na tržište EU.

Srpska gospodarska komora upozorila je da nova pravila ozbiljno ugrožavaju funkcioniranje prometa, stabilnost logističkih lanaca i trgovinu s Europskom unijom, koja čini više od 60 posto ukupne vanjskotrgovinske razmjene regije.

Europska komisija objavila je da “pažljivo prati situaciju” te da je u kontaktu s partnerima sa Zapadnog Balkana.

Glasnogovornik Komisije Markus Lammert izjavio je da su pravila boravka u schengenskom prostoru jasna i poznata od ranije, ali i da postoji određena fleksibilnost u njihovoj primjeni. Dodao je da odluku o provođenju nasumičnih graničnih kontrola donose države članice na vanjskim granicama, a ne Europska komisija.