Krijumčarena roba skrivena u kamionu: U akciji oduzeto 170.000 KM vrijednosti

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji kodnog naziva “TRANZIT 2” oduzeli su na području regionalnog centra Tuzla veću količinu tekstila, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 170.000 KM.

Službena lica UIO provela su operativnu akciju pod kodnim nazivom „TRANZIT 2“ na području koje pokriva RC Tuzla. Na osnovu ranijih operativno-taktičkih saznanja izvršili su detaljan pregled i pretres teretnog motornog vozila nakon ulaska u carinsko područje BiH, a sve u skladu sa instrukcijama i uputama Tužilaštva BiH i naredbe Suda BiH. Pored redovne pošiljke gdje je bila i redovno prijavljena roba (građevinski materijal), pronađena je i skrivena krijumčarena roba. Tom prilikom pronađeno je 659 komada tekstilnih proizvoda (trenerke, majice), 876 pari patika, 25.900 komada robnih znakova namijenjenih za tržište Bosne i Hercegovine, a koji su bili obilježeni poznatim robnim svjetskim markama. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe je cca 170.000,00 KM.

Protiv osumnjičene osobe bit će podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo Krijumčarenje iz člana 214. Krivičnog zakona BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni, saopćeno je.