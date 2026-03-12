63 miliona KM za zapošljavanje: Stižu dva velika javna poziva za poslodavce i nezaposlene

Federalni zavod za zapošljavanje od 23. marta objavljuje javne pozive vrijedne 63 miliona KM za zapošljavanje i start-up programe.

Federalni zavod za zapošljavanje od 23. marta započinje sa objavom dva velika javna poziva namijenjena poslodavcima i nezaposlenim osobama, istakla je danas u Sarajevu direktorica Zavoda Helena Lončar.

Prema njenim riječima, Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2026 (osim za mjeru „Tražim poslodavca 2026”, koja će biti objavljena naknadno) bit će otvoren 23., 24. i 25. marta od 8.00 do 16.00 sati.

Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2026 bit će otvoren 25., 26. i 27. marta, također od 8.00 do 16.00 sati. Apliciranje se vrši online, putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje.

“U drugom tjednu će, unutar pet dana, biti objavljena dva najveća programa. Do tada provodimo dodatne pripreme, uključujući registraciju poslodavaca i nezaposlenih osoba do nedjelje, 15.03. do 18.00 sati”, navela je Lončar na konferenciji za novinare.

Naglasila je da svi zainteresovani za prijavu na online pozive moraju biti prethodno registrovani na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje. Oni koji se do sada nisu registrovali, dužni su to učiniti, kao i oni koji su mijenjali osnovne podatke, moraju se obratiti Zavodu radi ponovnog pristupa.

Kada je riječ o Programu sufinansiranja zapošljavanja, osigurana sredstva za njegovu realizaciju iznose 45 miliona KM, a planirano je zapošljavanje najmanje 4.100 osoba sa evidencije nezaposlenih.

Mjere u okviru tog programa su: Zapošljavanje pripravnika 2026, Mladi sa iskustvom 2026, Zapošljavanje žena 2026, Prilika za sve 2026, Zapošljavanje demobilisanih

boraca 2026, Periodično/sezonsko zapošljavanje 2026, Nova mogućnost 2026,

Javni radovi i pomoć potrebnima 2026, te Tražim poslodavca 2026.

Za Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2026 osigurana sredstva za realizaciju iznose 18 miliona KM i planirano je samozapošljavanje, uz podršku Zavoda, najmanje 1.350 osoba.

Mjere u okviru tog programa su: Poduzetništvo za mlade 2026, Poduzetništvo za žene 2026, Poduzetništvo za sve 2026 i Poduzetništvo za demobilisane borce 2026.

Lončar je napomenula da će pored ova dva programa Zavod u 2026. godini realizirati niz drugih programa – Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede, Obuka za tržište rada, Obuka i rad, Služba u saradnji sa poslodavcima te Program samozapošljavanja – Druga prilika.

Naglasila je da je za programe aktivne politike zapošljavanja u 2026. godini osigurano nešto više od 111 miliona KM.

