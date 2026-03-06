Lejletul Bedr: Noć sjećanja na prvu veliku pobjedu u historiji islama

Lejletul bedr večeras nastupa sa zalaskom sunca, prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i podsjeća na jednu od najznačajnijih noći u historiji islama. Ova noć povezana je sa Bitkom na Bedru, događajem koji se desio 17. ramazana 624. godine na brdu Bedr, nedaleko od Medine.

Taj historijski sukob smatra se prvom velikom bitkom u historiji islama. U njemu je učestvovalo 314 muslimana, dok je na suprotnoj strani bilo oko 1.300 mekanskih idolopoklonika. Uprkos velikoj brojčanoj nadmoći protivnika, muslimani su izvojevali pobjedu koja je ostala snažan simbol vjere, odlučnosti i zajedništva.

Kur’anski ajet koji se često spominje u vezi s tim događajem podsjeća: „Koliko je malobrojnih skupina koje su, Allahovom voljom, pobijedile mnogobrojne skupine – jer je Allah uz strpljive.“ Upravo zbog toga Bitka na Bedru u islamskoj tradiciji ima posebno mjesto i predstavlja dokaz da presudan faktor u historijskim prekretnicama nije samo odnos snaga, već moralna čvrstina i spremnost na žrtvu.