Civilna zaštita Tuzla upozorava: Strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom, predviđene i novčane kazne

Služba civilne zaštite Grada Tuzle upozorila je građane na povećanu opasnost od izbijanja požara te apelovala na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom prostoru.

Kako navode iz ove službe, strogo je zabranjeno paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja na poljoprivrednim i drugim površinama, kao i loženje vatre u blizini šuma, vikendica, vikend-naselja i na otvorenom prostoru. Zabranjeno je i ostavljanje upaljenih roštilja ili zapaljivih materijala bez nadzora.

Građanima se preporučuje da primjenjuju preventivne mjere zaštite od požara. Poseban apel upućen je vlasnicima imanja, izletišta i poljoprivrednicima da očiste i uklone suhu travu i rastinje oko svojih domova i objekata.

Iz Civilne zaštite upozoravaju da svaki nemar može izazvati ozbiljne posljedice po živote ljudi, imovinu i okoliš.

„Požari u sušnim i vjetrovitim uslovima brzo se šire i teško kontrolišu", navodi se u upozorenju.

U apelu građanima, poljoprivrednicima i šumskim radnicima naglašava se da je potrebno pridržavati se zakonskih odredbi, ne paliti vatru na nedozvoljenim mjestima i ne ostavljati vatru bez nadzora.