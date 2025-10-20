Magla smanjuje vidljivost na putevima u kotlinama i uz riječne tokove

U Bosni i Hercegovini jutros je mokar ili vlažan kolovoz. Magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove. Mogući su odroni zemlje i kamenja na dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja.

Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnom putu Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana od 08 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polusatnih obustava od 07:30 do 17 sati.

Zbog radova na sanaciji dilatacije na mostu u Ostrožcu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk) i Jajce-Crna Rijeka.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.