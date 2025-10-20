Ponedjeljak, 20 Oktobra, 2025
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: I danas planska isključenja električne energije

By admin
0
104

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 83 pregleda, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 7 porođaja, rođene su četiri djevojčice i tri dječaka.
ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika danas (ponedjeljak) u naseljima:
Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Kosica i Dežići u vremenu od 08:30 do 16:00 sati,

– u naselju Sladna Hodžići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Prethodni članak
Strah među mještanima Tinje zbog medvjeda
Naredni članak
Magla smanjuje vidljivost na putevima u kotlinama i uz riječne tokove
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a