Federacija pojednostavljuje priključenje solarnih elektrana do 23 kW

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) održala je sjednicu na kojoj je donesena odluka o zamjenskoj tržišnoj cijeni električne energije za mjesec februar 2026. godine koja iznosi 20,6788 feninga/kWh.

To je cijena po kojoj privilegirani proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije, koji je ostvario pravo na poticaj na osnovi premije utvrđene procesom aukcije (za velika postrojenja), prodaje električnu energiju Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju do uspostave organiziranog dan unaprijed tržišta električne energije, priopćeno je iz FERK-a.

Na sjednici su donesene dvije odluke kojima se daju suglasnosti na Pravila o priključenju objekata korisnika distribucijskog sustava na distribucijsku mrežu Operatora distribucijskog sustava JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, odnosno JP “Elektroprivreda HZ HB” Mostar.

Navedenim pravilima propisuju se uvjeti, postupak i način priključenja objekata korisnika na distribucijsku mrežu, kao i pojednostavljena procedura za priključenje elektrana za vlastite potrebe krajnjih kupaca, koje proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora instalirane snage do uključivo 23 kW, pojasnili su u priopćenju.

Dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije izdane su podnositeljima zahtjeva “MIM ENERGIJA” i “BROTIS” Čitluk.

Nakon razmatranja podnesenih zahtjeva, FERK je na sjednici donio rješenja o oduzimanju dozvola za rad za proizvodnju električne energije dosadašnjim imateljima “DAČ Energy” iz Goražda i Obrt “RnP Energy” Busovača, kojemu su također oduzete i tri dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE.

Osim toga, dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE oduzete su podnositeljima zahtjeva Proizvodnja obnovljive energije “AM” Zenica i “KVESIĆ” iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja.

Istima za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti više nije potrebna dozvola sukladno Zakonu o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, a zadržavaju status kvalificiranih proizvođača koji su stekli prilikom izdavanja predmetnih dozvola, navode iz FERK-a.

Iz sektora naftnog gospodarstva donesene su dvije dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata, osim LPG-a, za podnositelje zahtjeva JP Elektroprivreda BiH Sarajevo i “ArcelorMittal” Zenica, dozvola za rad za trgovinu naftnim derivatima, osim LPG-om, za podnositelja zahtjeva “I & B OIL” Cazin, te dvije izmijenjene i dopunjene dozvole za rad za transport naftnih derivata cestovnim prometom za podnositelje zahtjeva “KOPEX-SARAJLIĆ” Srebrenik i “AZVIRT GRADNJA” iz Sarajeva, prenosi Fena.