Mart donosi bogate kulturne sadržaje u Domu kulture Srebrenik

Velika dvorana Doma kulture Srebrenik u martu će oživjeti pozorišnim predstavama, koncertnom atmosferom, a biće prilike i za opuštanje uz urnebesni smijeh. Neće biti zaboravljena ni naša najmlađa publika za koju smo pripremili posebnu pozorišnu priču.

Naime, trećeg dana Bajrama, 22. marta, u organizaciji Grada Srebrenika, pod pokroviteljstvom gradonačelnika Adnana Bjelića održaće se veliki bajramski koncert poznatog sarajevskog hora “Hamza”.



Već 25. marta naši najmlađi sugrađani će moći uživati u pozorišnoj predstavi “Zlatokosa i princ” u izvedbi glumaca pozorišta “Jelenica”.



Urnebesna priča priča dobro poznatog, afirmisanog zabavljača koji je svoju životnu priču sažeo u cjelovečernju urnebesnu komediju, Osmana Džihe svoj put na turneju počinje upravo u Srebreniku 29. marta, što svjedoči raznolikosti sadržaja pripremljenih za mjesec mart u JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.



Ono što s ponosom najavljujemo je, možda i kulturni događaj godine, pozorišna predstava “Svjedok istine”, 31. marta.

Studio Teatar Zenica donosi snažnu i potresnu predstavu “Svjedok istine”, autora Suada Bešlića, u režiji Mirze Begovića.

Predstava će biti izvedena u Velikoj sali Doma kulture Srebrenik, a na sceni će publiku dočekati glumački ansambl u sastavu Irfan Kasumović, Zerina Mujkić i Mirza Mujagić. “Ovo nije samo predstava. Ovo je svjedočenje”, saopćeno je iz Narodnog pozorišta Tuzla, gdje je, u februaru održana premijera predstave.

“Svjedok istine” vodi gledaoce na intimno i bolno putovanje kroz život jednog čovjeka – od dječačke razigranosti i bezbrižnosti, preko ratnog razaranja, do dugogodišnje i iscrpljujuće pravne borbe protiv “idealnog sistema”. Sistema koji se, u sudaru s kapitalom i moći, često okreće protiv običnog čovjeka – stranca.

U toj borbi, glavni lik gubi gotovo sve: porodicu, dostojanstvo i osjećaj sigurnosti. Ipak, njegova lična drama prerasta u univerzalnu priču o nepravdi, otporu i borbi za goli život. To je priča o svima onima koji se svakodnevno suočavaju s istim nevidljivim zidovima sistema.

Pokrovitelj pozorišne predstave je Grad Srebrenik i gradonačelnik Adnan Bjelić, a tehnički realizator JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Ovim događajima Dom kulture Srebrenik nastavlja kontinuitet organizacije sadržaja za sve generacije i namjeru da vrata ove ustanovu otvori za sugrađane svih generacija i ljubitelje svih oblika kulture.