Hrvatski poslodavci hvale radnike iz BiH: “Vrijedni su i brzo se snađu”

Također, postupak ishođenja radnih dozvola za njih je jednostavniji jer u pravilu imaju urednu dokumentaciju pa radne dozvole dobivaju brže

Najveći broj sezonskih radnika u Hrvatsku dolazi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, a zajedno čine više od 56 posto svih sezonskih radnika iz trećih zemalja, potvrđeno je iz Hrvatske gospodarske komore.

Radnici iz Bosne i Hercegovine traženi su u Hrvatskoj jer imaju dobre radne navike i brže dobivaju radne dozvole.

– Radnici iz BiH su poželjni iz više razloga: govore hrvatski jezik, imaju sličan mentalitet, kulturu i stil života te dobre radne navike i organizaciju posla. Pokazali su se vrijednim, pouzdanim i snalažljivim, a često imaju i određene obiteljske veze u Hrvatskoj, rekao je Marko Špiranović iz Odjela za tržište rada Hrvatske gospodarske komore.

Dodao je kako je sezonsko zapošljavanje stranih radnika posebno izraženo u djelatnostima turizma i ugostiteljstva, ali i u poljoprivredi i šumarstvu:

– U 2025. godini izdano je 20.083 dozvole za sezonsko zapošljavanje, što je 15,3 posto više nego 2024. godine, kada je izdano 17.423 dozvole. Kada je riječ o državljanima Bosne i Hercegovine, u djelatnosti turizma i ugostiteljstva u 2025. godini izdano je 3.559 pozitivnih mišljenja, što čini 18,2 posto svih takvih mišljenja.

Prema povratnim informacijama s terena, napominje, hrvatski poslodavci su zadovoljni radnicima iz BiH. Također, postupak ishođenja radnih dozvola za njih je jednostavniji jer u pravilu imaju urednu dokumentaciju pa radne dozvole dobivaju brže. Upitan o uslovima rada i platama, kazao je kako poslodavci većinom nude organizovani smještaj i barem jedan obrok dnevno.

– Što se tiče plaća, o tome nema dostupnih podataka jer je to u pravilu dogovor između poslodavca i radnika. Prosječna je neto plaća u Hrvatskoj 1.494 eura u decembru 2025. godine, što predstavlja rast od 9,8 posto na godišnjoj razini; naglašava Špiranović.

Prema prikazanim potrebama za radnicima u 2025. godini, najtraženija zanimanja u Hrvatskoj su: prodavač/prodavačica (14.945), medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege (14.254), čistač/čistačica (12.522), odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece (8.815) te konobar/konobarica – 8.579:

– Prema našoj internoj anketi o radnoj snazi u turizmu 60 posto ispitanih kompanija očekuje da će im za sezonu 2026. trebati više zaposlenika, a 40 posto da će im trebati isto kao 2025. godine, odnosno procjena je poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu će im trebati do 5.000 sezonskih radnika više.

Kažu da očekuju nastavak trenda nedostatka radne snage na domaćem tržištu rada, što će se kompenzirati pojačanim zapošljavanjem djelatnika iz regije (+1 % u odnosu na 2025.) te djelatnika iz Filipina (+4 %). Ukupno je 2025. u svim djelatnostima najviše zaposleno radnika iz Bosne i Hercegovine (32 hiljade), Srbije (24 hiljade), Sjeverne Makedonije (12 hiljada), Nepala (31 hiljada), Indije (15 hiljada) te Filipina (18 hiljada) čiji je broj značajno narastao u odnosu na 2024. godinu (+ 20%).

IZVOR:OSLOBODJENJE.BA