Medicinski fakultet UNSA prvi je domacin EU projekta o demenciji “ADawar”

Medicinski Fakultet UNSA, je 11. juna 2026. godine bio domaćin međunarodnog simpozija u okviru projekta ADawarE posvećenog demenciji, njenoj prevenciji i podršci oboljelim od demencije.

Sarajevo, je uz voditeljicu projekta za BIH prof.dr. Asiju Začiragić, inače redovnu profesoricu na Medicinskom fakultetu UNSA, okupilo vodeće stručnjake za demenciju. Eksperti iz Austrije, Grčke, Norveške i Hrvatske govorili su o prevenciji, edukaciji i novim pristupima podršci osobama s demencijom,

Predavanja su održana na Medicinskom fakultetu UNSA, kojom prilikom su se prisutnima obratili prof. dr. Stefanie Auer sa Univerziteta za cjeloživotno obrazovanje u Kremsu (Austrija), jedna od vodećih evropskih stručnjakinja za istraživanje i njegu osoba s demencijom, dr. Marianna Tsatali iz Grčke Alzheimer asocijacije, profesorica Ingelin Testad sa Univerziteta Exeter i Centra za medicinu starenja SESAM iz Norveške, te Anne Torsvik Henriksen, stručnjakinja za uključivanje osoba s demencijom u istraživanja i društveni život, profesor Ninoslav Mimica, jedan od vodećih regionalnih stručnjaka za Alzheimerovu bolest i psihogerijatriju i Sandra Kerovec, edukacijska rehabilitatorica koja promoviše kreativne i inkliuivne pristupe podršci osobama s demencijom.

Teme predavanja obuhvatale su podizanje svijesti o demenciji u evropskim zemljama, preventivne programe, nefarmakološke intervencije, uključivanje osoba s demencijom u istraživanja i zajednicu i inovativne modele komunikacije o demenciji.

Demencija je jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice, a projekat ADawarE ima za cilj unapređenje edukacije, jačanje međunarodne saradnje i razvoj novih pristupa koji doprinose boljem razumijevanju potreba osoba koje žive s demencijom i njihovih porodica.

Simpozij je namijenjen studentima, specijalistima i ljekarima Univerziteta u Sarajevu, a organizacijom ovog događaja Medicinski fakultet UNSA, još jednom je potvrdio svoju aktivnu ulogu u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima i promociji savremenih zdravstvenih politika.

Projekat “ADawarE” realizira se zahvaljujući angažmanu dekanese prof. dr. Amine Valjevac i međunarodnoj ekspertizi prof. dr. Asije Začiragić iz oblasti demencije.