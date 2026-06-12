Ljetni raspored odvoza komunalnog otpada u Srebreniku

Obavještavamo vas da JP „9. Septembar” d.d. Srebrenik, zbog nastupajućeg ljetnog perioda i visokih temperatura, uvodi privremenu izmjenu u rasporedu rada Službe za odvoz komunalnog otpada.

Novo radno vrijeme:

Umjesto dosadašnjeg početka rada u 07:00 sati, novo radno vrijeme službe počinje u 06:00 sati.

Period primjene:

Ova izmjena stupa na snagu u ponedjeljak, 15.06.2026. godine, i trajat će do 15.09.2026. godine.

Molba za korisnike:

Molimo sve korisnike naših usluga da se prilagode novom terminu te da u skladu s tim pravovremeno pripreme i iznesu svoj komunalni otpad i posude (kante) ispred svojih objekata prije 06:00 sati, kako bi se odvoz mogao nesmetano i efikasno izvršiti.