Međunarodna saradnja UKC Tuzla i Medical Park grupacije

Nakon održanih radnih sastanaka predstavnika turske medicinske grupacije Medical Park i direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla prof. dr. Šekiba Umihanića, započela je provedba Sporazuma o stručnoj saradnji i edukaciji medicinskog kadra koji je tom prilikom dogovoren. Aktivnosti definisane Sporazumom usmjerene su na jačanje stručnih kompetencija ljekara, razmjenu znanja i iskustava te uvođenje novih medicinskih procedura u kliničku praksu UKC Tuzla.

U okviru dogovorenih aktivnosti, stručno usavršavanje u Turskoj, u medicinskoj grupaciji Medical Park u Istanbulu, obavio je dr. Hajrudin Kozarević, uposlenik Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla. Tokom boravka, dr. Kozarević se dodatno educirao iz oblasti interventne radiologije, s posebnim fokusom na endovaskularni tretman perifernih krvnih sudova i embolizaciju ekspanzivnih lezija.

Dr. Kozarević je ovom prilikom istakao da mu je stručno usavršavanje omogućilo sticanje novih znanja i praktičnih iskustava iz oblasti interventne radiologije, naglasivši da će stečene kompetencije doprinijeti unaprjeđenju postojećih procedura te postepenom uvođenju novih interventno-radioloških metoda u UKC Tuzla, u skladu s tehničkim i organizacionim mogućnostima ustanove.

Direktor JZU UKC Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić, naglasio je da kontinuirana edukacija medicinskog kadra i razvoj međunarodne saradnje predstavljaju jedan od strateških prioriteta ove zdravstvene ustanove: “Sistematsko ulaganje u stručno usavršavanje naših ljekara od izuzetnog je značaja za dugoročni razvoj UKC Tuzla. Saradnja s medicinskom grupacijom Medical Park i drugim evropskim i svjetskim zdravstvenim ustanovama omogućava pristup savremenim medicinskim znanjima, tehnologijama i međunarodnim iskustvima, što se direktno odražava na unaprjeđenje kvaliteta zdravstvenih usluga koje pružamo pacijentima u UKC Tuzla. Planirane edukacije predviđene Sporazumom o saradnji dodatno će osnažiti stručne kapacitete naše ustanove”, rekao je direktor Umihanić.