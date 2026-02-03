Otvoren javni poziv za projekte održive energije u BiH

U okviru programa EU4CAET, otvoren je prvi Poziv za dostavu projektnih prijedloga s ciljem podrške lokalnim zajednicama u procesu energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini. Poziv obuhvata ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i prateću infrastrukturu, a namijenjen je opštinama, gradovima, energetskim zajednicama i partnerstvima koja aktivno doprinose energetskoj tranziciji kroz konkretne i tehnički pripremljene investicije.

Grantovi pokrivaju 50–80 odsto prihvatljivih troškova, do 99.999 eura, odnosno do 170.000 eura uz tehničku podršku.

Instrument za dodjelu grantova je dio projekta EU4CAET, koji je sufinansiran od strane Evropske unije i Savezne Republike Njemačke, a implementira se uz tehničku i finansijsku podršku GIZ-a. Fondom upravlja Centar za razvoj i podršku (CRP) u ulozi Menadžera sredstava.

EU4CAET Instrument za dodjelu grantova obezbjeđuje bespovratna sredstva za sufinansiranje investicija u sljedeće tehnologije:solarni fotonaponski sistemi,sistemi grijanja na biomasu,toplotne pumpe,infrastruktura za punjenje električnih vozila,energetski efikasna javna rasvjeta.

Grantovi pokrivaju troškove nabavke, instalacije i puštanja u rad opreme, kao i prateće građevinske i instalaterske radove direktno vezane za investiciju.

Rok za podnošenje prijava je 30. mart 2026. godine