Milioni od kokaina završavali u legalnim tokovima: Optužen i sin bivšeg načelnika

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv 18 osoba u predmetu sa dokazima iz Sky aplikacija, a među optuženima su i stari policijski znanac Ognjen Orašanin zvani “Oras” (47), te Seid Hadžibajrić (31), sin bivšeg načelnika sarajevske opštine Stari Grada Ibrahima Hadžibajrića.

Iz Tužilaštva BiH su saopštili da su 25. decembra podigli optužnicu protiv 12 fizičkih i šest pravnih osoba.

“Oni se terete da su u periodu od 2017. do 2024. godine, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, velike iznose novca za koji su znali da potiče od izvršenja krivičnih djela organizovanog kriminala i neovlaštenog prometa opojnih droga – kokain sa područja Južne Amerike na teritoriju Evrope, stavljali u zakonite novčane tokove, putem redovnih poslovnih aktivnosti više pravnih osoba, kao i kroz kupovinu i izgradnju nekretnina, te kupovinu i tzv. ‘rudarenje’ kriptovaluta”, piše u optužnici.

Dodaje se da su optuženi kao korisnici kriptovane SKY Ecc aplikacije vršili međusobni dogovor oko izvršenja krivičnih djela.

“Novac u ukupnom iznosu od preko 6.000.000 KM je u više navrata prebacivan preko granice na teritoriju Bosne i Hercegovine skriven u vozilima i na druge načine, nakon čega je putem aktivnosti koje su realizovali optuženi stavljan u redovne tokove novca”, navodi Tužilaštvo BiH.

Tužilaštvo BiH i partnerske institucije izvršili su blokiranje i privremeno oduzimanje više nekretnina, vozila, predmeta velike vrijednosti kao i kripto-valuta.

Optuženi se terete za krivična djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom pranje novca Krivičnog zakona BiH.

Optužnicom su obuhvaćeni i Elmedin Karišik (35), Mehmed Dedić (35), Emir Karišik “Eka” (43), Edin Brbutović (40), Bojan Veselinović “Boki” (44), Edina Karišik (40), Emina Rogo (33), Muris Bešlagić (48), Adis Đonko (54) i Selma Maglić (35)

Pravna lica koja su obuhvaćena optužnicom su Plaza Group, Arijans, Parking Tim, Europark, Šemrani i Brand Vision, sve iz Sarajeva.