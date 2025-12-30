U toku radovi na povezivanju vodovodnih sistema Srebrenika i Gradačca

Nakon potpisivanja ugovora za realizaciju projekta povezivanja Srebrenika sa vodovodnim sistemom Gradačca, u vrijednosti od 234.000 KM sa PDV-om,i uvođenja izvođača u posao, već je realizovan značajan dio predviđenog vodovodnog kraka od Srnica prema Tutnjevcu.

Ovim projektom stvaraju se neophodni preduslovi za preuzimanje viška vode iz sistema Gradačac, što je od posebnog značaja u ljetnim mjesecima kada su potrebe za vodom najveće. Novi cjevovod omogućit će dotok do 10 litara u sekundi i bit će upojen u rezervoar Tutnjevac, čime će se obezbijediti stabilnije snabdijevanje vodom, posebno za područje Špionice.

Trenutno se ovo područje djelimično snabdijeva vodom iz centralnog gradskog vodovodnog sistema i rezervoara R1 Otava, što u periodima povećane potrošnje dodatno opterećuje sistem. Realizacijom ovog projekta očekuje se stabilizacija vodosnabdijevanja, bolje upravljanje raspoloživim količinama vode te smanjenje rizika od redukcija u kritičnim periodima godine.

-“Ovo je samo jedan u nizu projekata koje Grad Srebrenik provodi u oblasti vodosnabdijevanja, a čiji će se efekti jasno osjetiti već u narednoj godini i u godinama koje dolaze”,kaže gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić

Istovremeno, intenzivno se radi na više lokacija i na nekoliko ključnih vodnih objekata, s ciljem da se cjelokupan vodovodni sistem Grada Srebrenika dovede u stabilno, funkcionalno i dugoročno održivo stanje.