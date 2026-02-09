Utorak, 10 Februara, 2026
Sutra prekidi u isporuci vode u nekoliko naselja

Obavještavaju se korisnici gradskog vodovodnog sistema da će zbog izvođenja radova na glavnom povratnom cjevovodu PVC DN 140mm u naselju Čehaje, doći do prekida u isporuci vode za korisnike u naseljima Ježinac, Špionica Donja, Špionica, Krč i Špionica Centar, dana 10.02.2026. godine (utorak) u periodu od 10:00 do 14:00
sati.

