Ministrica Duraković čestitala Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci: Podrška znanju, inovacijama i jednakim prilikama

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i federalna ministrica Jasna Duraković upućuju iskrene čestitke svim naučnicama, istraživačicama i mladim ženama koje svojim znanjem, radoznalošću i upornošću oblikuju budućnost nauke, inovacija i društvenog razvoja.

Iako su doprinosi žena savremenoj nauci sve vidljiviji i snažniji, ostaje zajednička odgovornost institucija i društva u cjelini da kontinuirano stvaraju okruženje koje prepoznaje, podržava i unapređuje njihov rad.

– Svaka mlada žena koja se odluči za nauku bira put stvaranja, slobode mišljenja i društvene promjene. Naša je obaveza da taj put učinimo dostupnim, sigurnim i poticajnim, jer ravnopravnost u nauci znači snažnije i pravednije društvo za sve – poručila je ministrica Duraković.

Govoreći o konkretnim rezultatima, ministrica Duraković je istaknula da je u periodu 2023-2025. godine Ministarstvo podržalo 252 naučno-istraživačka projekta u ukupnoj vrijednosti od skoro četiri miliona konvertibilnih maraka, pri čemu su u 129 projekata, odnosno u više od polovine slučajeva (51,19 posto), voditeljice bile žene.

– Ovi podaci jasno potvrđuju snagu, znanje i liderstvo žena u savremenoj nauci, ali i našu odlučnost da njihovu ulogu nastavimo snažno podržavati i dodatno jačati – naglasila je ministrica Duraković.

Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci, koji se obilježava 11. februara/veljače, predstavlja podsjetnik na značaj ravnopravnog sudjelovanja žena u naučno-istraživačkom radu, ali i poziv na daljnje uklanjanje prepreka koje još uvijek ograničavaju njihov puni profesionalni i istraživački potencijal. Ovaj dan ustanovljen je Rezolucijom Ujedinjenih naroda s ciljem osiguranja jednakog pristupa i sudjelovanja žena i djevojaka u nauci širom svijeta.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na promociju jednakih mogućnosti, jačanje položaja žena u naučno-istraživačkom radu i podršku njihovom profesionalnom razvoju, svjesno da napredak nauke nije moguć bez punog doprinosa žena.

Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci stoga je i poziv novim generacijama djevojaka da hrabro biraju znanje, istraživanje i inovacije, jer upravo u njihovim idejama počinje budućnost, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.