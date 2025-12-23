Utorak, 23 Decembra, 2025
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

MSŠ Srebrenik: Posjeta Udruženja “Spektar” Srebrenik

By admin
0
56

Povodom obilježavanja Dana dječije radosti, Mješovita srednja škola Srebrenik je s velikim zadovoljstvom ugostila djecu iz Udruženja „Spektar“ Srebrenik. Ovaj poseban dan protekao je u znaku osmijeha, druženja i iskrene dječije radosti, uz zakusku, podjelu paketića te izradu svečanih frizura koje su dodatno uljepšale ovaj susret.
Program je organizovala profesorica Valentina Mujkić zajedno s profesoricama, profesorima i učenicima ugostiteljske, frizerske i trgovačke struke, koji su svojim zalaganjem i kreativnošću pokazali koliko su zajedništvo i empatija važan dio obrazovanja.

-“Iskreno zahvaljujemo našim dragim gostima iz Udruženja „Spektar“ na posjeti, povjerenju i toplini koju su donijeli u našu školu.
Zahvaljujemo našim učenicima i uposlenicima koji su doprinijeli organizaciji ovog događaja i učinili da Dan dječije radosti ostane trajna i lijepa uspomena” – naveli su iz Mješovite srednje škole Srebrenik.

Prethodni članak
Dodatna sredstva za Međunarodni aerodrom Tuzla
Naredni članak
Vlada FBiH usvojila izmjene Zakona o PIO: Penzije u 2026. godini rastu ukupno 17,2% za sve penzionere
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a