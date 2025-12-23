MSŠ Srebrenik: Posjeta Udruženja “Spektar” Srebrenik

Povodom obilježavanja Dana dječije radosti, Mješovita srednja škola Srebrenik je s velikim zadovoljstvom ugostila djecu iz Udruženja „Spektar“ Srebrenik. Ovaj poseban dan protekao je u znaku osmijeha, druženja i iskrene dječije radosti, uz zakusku, podjelu paketića te izradu svečanih frizura koje su dodatno uljepšale ovaj susret.

Program je organizovala profesorica Valentina Mujkić zajedno s profesoricama, profesorima i učenicima ugostiteljske, frizerske i trgovačke struke, koji su svojim zalaganjem i kreativnošću pokazali koliko su zajedništvo i empatija važan dio obrazovanja.



-“Iskreno zahvaljujemo našim dragim gostima iz Udruženja „Spektar“ na posjeti, povjerenju i toplini koju su donijeli u našu školu.

Zahvaljujemo našim učenicima i uposlenicima koji su doprinijeli organizaciji ovog događaja i učinili da Dan dječije radosti ostane trajna i lijepa uspomena” – naveli su iz Mješovite srednje škole Srebrenik.