Vlada FBiH usvojila izmjene Zakona o PIO: Penzije u 2026. godini rastu ukupno 17,2% za sve penzionere

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Izmjene i dopune Zakona obuhvataju sve korisnike penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, sve vrste penzija i sve kategorije penzionera, od najniže do najviše penzije, u skladu s Ustavom Federacije BiH i principom nediskriminacije, jer je pravo na penziju zarađeno pravo.

Najvažnija promjena odnosi se na novi, pravedniji model usklađivanja penzija, koji kombinuje rast prosječnih plata i rast indeksa potrošačkih cijena u omjeru 60/40 ili 40/60, u zavisnosti od toga koja je opcija u datom trenutku povoljnija za penzionere, čime se penzije vežu za realne ekonomske pokazatelje i osigurava stabilniji i sigurniji rast primanja.

U svojim izmjenama zakon uvodi polugodišnje usklađivanje penzija, koje će se provoditi dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula, počev od 1. januara 2026. godine, pri čemu se procjenjuje da će ukupno povećanje penzija u 2026. godini iznositi oko 17,2%, s tim da će januarsko usklađivanje iznositi oko 11,6%, dok će junsko usklađivanje iznositi dodatnih 5,6%.

Predloženim izmjenama dodatno se proširuje pravo na naknadu troškova sahrane, koje više neće biti ograničeno samo na članove uže porodice, već će pripadati svakoj osobi koja je stvarno snosila te troškove, dok je visina naknade definirana u iznosu prosječne isplaćene penzije u prethodnom mjesecu.

Sve finansijske obaveze koje proizlaze iz novog modela usklađivanja već su planirane u Budžetu Federacije BiH, a nakon prelaska Zavoda PIO na trezorski model poslovanja, isplata penzija vrši se direktno iz budžeta Federacije BiH, što dodatno osigurava stabilnost i sigurnost penzijskog sistema. Konkretno, za izmjene Zakona Vlada je morala osigurati dodatnih milijardu i sto miliona KM u budžetu, te je ukupni iznos planiran za isplate penzija u 2026. godini oko četiri i po milijarde KM.

Usvajanjem izmjena i dopuna ovog zakona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokazala je jasnu socijalnu osjetljivost prema najugroženijim članovima društva, te potvrdila da preuzima odgovornost i obavezu da, zajedno s predstavnicima penzionera, kontinuirano radi na poboljšanju materijalnog položaja penzionera, dok je upravo ovaj zakon dokaz da Vlada djelima stoji iza preuzetih obećanja i javno izrečenih opredjeljenja, objavilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.