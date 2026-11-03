I danas kiša, na planinama snijeg, biometeorološka prognoza nepovoljna

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom. Na vrhovima planinama pada slab snijeg.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -3; Ivan Sedlo 3; Sokolac 4; Bihać 5; Bugojno, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 6; Banja Luka, Jajce, Livno, Sarajevo, Srebrenica i Zenica 7; Bijeljina i Doboj 8; Trebinje 11; Mostar i Neum 14°C.

Danas u Bosni oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na vrhovima planinama će padati slab snijeg. U Hercegovini oblačno sa slabom kišom prije podne, dok se u drugoj polovini dana očekuje djelomično smanjenje oblačnosti. Vjetar je većinom slab sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu od 13 do 17°C.

Biometeorološka prognoza je loša. Hladno vrijeme praćeno padavinama, kod osjetljivih osoba uzrokovaće pojačane tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, nesanice. Veći sadržaj vlage u zraku također će stvarati probleme hroničnim bolesnicima, stoga je neophodno umanjiti aktivnosti. Također, poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i hercegovine.