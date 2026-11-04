CBBiH i ECB: Važan iskorak u zaštiti eura od krivotvorenja

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) i Evropska centralna banka (ECB) potpisale su Sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja krivotvorenja euronovčanica, čime je napravljen značajan iskorak u unapređenju institucionalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine za zaštitu eura i efikasnije suzbijanje krivotvorenog novca.

Riječ je o važnom unapređenju međunarodne saradnje u oblasti zaštite novca, koja ima direktan značaj za sigurnost gotovinskog prometa, povjerenje građana i poslovne zajednice u euro kao jednu od najznačajnijih međunarodnih valuta, ali i za jačanje ukupne finansijske sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Ovim sporazumom uspostavlja se neposredan institucionalni okvir saradnje između dvije centralne banke, zasnovan na sistemskoj razmjeni informacija, tehničkih podataka i stručnih znanja. Evropska centralna banka će Centralnoj banci Bosne i Hercegovine dostavljati tehničke informacije i podatke o poznatim klasama krivotvorenih euronovčanica, uključujući njihove karakteristike i obilježja relevantna za njihovu precizniju identifikaciju, pouzdaniju klasifikaciju i efikasnije praćenje pojave krivotvorenja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

S druge strane, CBBiH će ECB dostavljati podatke o svim krivotvorenim euronovčanicama otkrivenim u Bosni i Hercegovini, i prema potrebi, njihove digitalne slike ili fizičke uzorke, radi stručne analize i pouzdane klasifikacije. Time se omogućava da informacije o krivotvorinama otkrivenim na domaćem tržištu budu uključene u širi sistem praćenja i analize ove pojave.

Posebna vrijednost uspostavljenog okvira saradnje ogleda se i u mogućnosti pravovremenog informisanja o značajnim slučajevima krivotvorenja eura, čime se unapređuje razmjena relevantnih saznanja i jača sposobnost institucija da odgovore na nove oblike i pojave krivotvorenja.

„Značaj sporazuma prevazilazi njegovu neposrednu tehničku svrhu. On predstavlja dodatno jačanje institucionalnih veza Centralne banke Bosne i Hercegovine s jednom od ključnih finansijskih institucija Evropske unije i potvrđuje opredijeljenost CBBiH za kontinuirano unapređenje međunarodne saradnje, primjenu evropskih standarda i jačanje institucionalnih kapaciteta,“ izjavila je guvernerka CBBiH, dr. Jasmina Selimović.

U kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine, ovakvi oblici saradnje imaju poseban značaj jer doprinose približavanju domaćih institucija evropskim mehanizmima, procedurama i standardima u oblasti zaštite novca i finansijske sigurnosti.

Potpisivanjem ovog sporazuma Centralna banka Bosne i Hercegovine dodatno potvrđuje svoju ulogu pouzdanog institucionalnog partnera u međunarodnoj saradnji i nastavlja aktivnosti usmjerene na jačanje povjerenja u finansijski sistem, njegovu sigurnost i usklađenost s evropskim standardima.