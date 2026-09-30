“Plišanac” za Džeku: Posebna humanitarna akcija

Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka u dresu reprezentacije BiH, kao što je i poznato, oprašta se od dresa sa državnim grbom, 2. oktobra na stadionu Bilino Polje u Zenici u utakmici protiv Švedske.

“U to ime, kako bismo Edinov oproštaj učinili još ljepšim i posebnijim, pozivamo vas da na stadion ponesete plišanu igračku, koju ćete sačuvati kod sebe do samog kraja kraja utakmice.

Plan je, da, kada Džeko bude u počasnom krugu pozdravljao tribinu po tribinu, da sa tribine koju u tom trenutku pozdravlja, prema njemu polete „plišanci“, koji će, u saradnji sa humanitarnim Udruženjem Pomozi.ba, biti proslijeđeni dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine.

Plišane igračke se ni u kom slučaju ne smiju bacati prema terenu za vrijeme trajanja utakmice, a na poziv oficijelnog spikera, odnosno kada Edin krene u svoj posljednji krug po terenu Bilinog polja, pošaljite mu dar u obliku „plišanca“, poručili su navijačima iz Nogometnog saveza BiH.